Kırıkkale'de Şok Uygulama: 12 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen son bir haftadaki şok uygulamada 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler tespit edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki şok uygulamada 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftadaki denetimlerde 5 bin 323 şahıs bin 625 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Çevreye rahatsızlık veren 62 araca da cezai işlem uygulandı. Şok uygulamalarda yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 gram esrar 2,50 gram metamfetamin, 1,38 gram skunk ele geçirildi. - KIRIKKALE