Kırıkkale'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenme: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki Ali B, evinde yalnız yaşarken hayatını kaybetti. Yakınları tarafından fark edilen durum, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Emirler Mahallesi Halil Çavdar Sokak'taki 2 katlı müstakil evin birinci katında tek başına yaşayan Ali B'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, hareketsiz yatan Ali B'nin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Ali B'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.