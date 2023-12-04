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Kırıkkale'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

4 Aralık 2023 09:40 Son Güncelleme: 09:42 Abone Ol

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerledi. Kent merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.