Kırıkkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırıkkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan T.O.D., A.D., U.O., Ö.Ç. ve Y.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.O.D., A.D. ve U.O. cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari zanlı İ.D'nin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

Dün, Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta aralarında husumet bulunan T.O.D., A.D, U.O., Ö.Ç., Y.Y. ve İ.D. ile A.S.T., Ö.F.S. ve S.S. arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmıştı.

Kavgada tabancayla vurulan A.S.T., olay yerinde hayatını kaybetmiş, silah ve bıçakla yaralanan U.O., Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Şüpheliler T.O.D., A.D., Ö.Ç. ve Y.Y. olay sonrası, U.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmış, İ.D. ise kaçmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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