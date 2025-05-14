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Kırıkkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırıkkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada tabancayla vurulan A.S.T, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah ve bıçakla yaralanan U.O, Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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