Kırıkkale'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kırıkkale'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Kırıkkale'de husumetlisi M.Ö.'yü tabanca ile vurarak ağır yaralayan H.M. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırıkkale'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisi M.Ö.'yü tabanca ile vurup ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan H.M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Burak CAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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