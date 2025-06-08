Kırıkkale'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırıkkale'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisi M.Ö.'yü tabanca ile vurup ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan H.M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Burak CAN/ KIRIKKALE,