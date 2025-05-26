Kırıkkale'de Silahlı Kavga: Baba, Oğul ve Torun Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde silahla vurulan baba, oğul ve torunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin, 2'si kardeş 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Ç. (46) ve kardeşi K.Ç. (40) ile tutuksuz yargılanan enişteleri K.A, taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı.

Sanıklar E.Ç. ile K.Ç, savunmalarında tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanık K.A. ise suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Müşteki ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyünde 6 Ağustos 2024'te arazide aralarında husumet bulunan E.Ç. ve kardeşi K.Ç. ile Satılmış (69), oğlu İbrahim (54) ve torunu Satılmış Cesur (17) arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve tüfekle vurulan Satılmış, oğlu İbrahim ve torunu Satılmış Cesur, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden E.Ç. ve kardeşi K.Ç. tutuklanmış, enişteleri K.A. ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar E.Ç. ve K.Ç. hakkında, "fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde kasten öldürme" ve "çocuğa karşı işlenmesi nedeniyle nitelikli adam öldürme" suçlarından 2 kez müebbet ve 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, K.A. hakkında ise "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 6 ay ila 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.