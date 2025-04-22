Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle 247. Sokak'ta H.M.E. ile H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında H.M.E. tabancayla omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı H.M.E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavgayla ilgili H.D, Ş.D. ve E.Y. ile olayın ardından bir tabanca ve tüfeği sakladıkları belirlenen T.Y. ve M.S.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.