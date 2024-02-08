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Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda A.Z.D. ve C.Y. ile M.V.Ö. ve D.B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla birbirlerine ateş eden 4 şüpheli de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan A.Z.D, C.Y, M.V.Ö. ve D.B, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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