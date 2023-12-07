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Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Kırıkkale'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. R.Z. (48), B.T. (30) ve T.T. (23) ile evine gittikleri husumetli oldukları B.Z. (57) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüştü. B.Z.'nin evdeki oğlu A.O.Z. tabanca ile R.Z., B.T. ve T.T.'ye ateş etti. R.Z. ve B.T. yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan B.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aşağımahmutlar Olaylar Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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