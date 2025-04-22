Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme ceza geliyor, cep yakacak
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

Bu bir ilk! Dünya, Putin'in sarf ettiği cümleyi konuşuyor
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı

Hamile eşini öldürüp cesediyle 10 gün aynı evde kaldı

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de, bir tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda H.M.E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle 247. Sokak'ta H.M.E. ile H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında H.M.E. tabancayla omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.M.E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlılar H.D, Ş.D. ve E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.