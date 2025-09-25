Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Kırıkkale'de silahlı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Yuva Mahallesi Vatan Caddesi'nde A.Ş. ve A.Y. ile R.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Ş. tabancayla R.Ü'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan R.Ü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.Ş. ile A.Y. gözaltına alındı.