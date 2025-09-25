Haberler

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de bir tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan R.Ü. hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş. ve A.Y. gözaltına alındı.

Kırıkkale'de silahlı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Yuva Mahallesi Vatan Caddesi'nde A.Ş. ve A.Y. ile R.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Ş. tabancayla R.Ü'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan R.Ü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.Ş. ile A.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Komşu ülkede orduya katılan kadın askerlerin yaptığı rezilliğe bakın

Komşu ülkede kadın askerlerin rezilliğine bakar mısınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.