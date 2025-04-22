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Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Kırıkkale'nin Yenimahalle semtinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 247 Sokakta meydana geldi. H.M.E. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., üzerinde bulunan tabanca ile H.M.E.'ye ateş açtı. H.M.E., vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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