Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Kırıkkale'de dolmuşçuluk yapan iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. E.Ç., M.Y.E.'ye tabancayla ateş açarak yaraladı. Olayda bacaklarından yaralanan M.Y.E. hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kırıkkale çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Dolmuşçuluk yaptıkları öğrenilen M.Y.E. ile E.Ç. arasında Yenidoğan Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, üzerindeki tabancayla M.Y.E'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralanan M.Y.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.