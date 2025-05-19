Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklu

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklu
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 1 kişi daha tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, 14 Mayıs'ta Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Apartmanda husumetli komşular T.O.D., A.D., U.O., Ö.Ç., Y.Y., İ.D. ile Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silah ve bıçaklı kavgada, Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şüphelilerden; T.O.D., A.D. U.O., Ö.Ç. ve Y.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan T.O.D., A.D. ve U.O. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ö.Ç. ve Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TESLİM OLAN FİRARİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçtıktan sonra 16 Mayıs'ta teslim olan firari şüpheli İ.D. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.D., cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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