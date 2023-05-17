Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırıkkale'de Şiddetli Rüzgar TOKİ Şantiyesinin Yemekhanesini Yıktı

Kırıkkale'de Şiddetli Rüzgar TOKİ Şantiyesinin Yemekhanesini Yıktı

Güncel Haberler

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait bir şantiyenin yemekhanesi yıkıldı, bazı binaların çatılarındaki kiremitler etrafa savruldu. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait bir şantiyenin yemekhanesi yıkıldı, bazı binaların çatılarındaki kiremitler etrafa savruldu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Halim Şenses Mahallesi Hürlük Tepesi mevkisinde inşası devam eden 5'inci Etap TOKİ Konutları şantiyesinde bulunan yemekhane yıkıldı. Yemekhanenin bazı parçaları çevreye savruldu. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Toki Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title