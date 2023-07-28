Kırıkkale'de Şiddetli Fırtına Cami Minaresini Yıktı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde etkili olan şiddetli fırtına, merkez caminin minaresini yıktı. Minare parçalarının enerji nakil hattına zarar vermesi nedeniyle evlere bir süre elektrik verilemedi.

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde etkili olan fırtına merkez camiye ait minareyi yıktı.

Cami bahçesine ve yola düşen minare parçalarının enerji nakil hattına zarar vermesi nedeniyle evlere bir süre elektrik verilemedi.