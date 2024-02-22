Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadelede 3 Şüpheli Yakalandı
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı ve 7 işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 107 kullanıcıyı belirledi. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 120 vatandaş bilgilendirildi.
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 3 şüpheli yakalandı, 7 işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15-21 Şubat'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 107 kullanıcıyı tespit etti.
Çalışmalarda 18 dijital materyali inceleyen ekipler, 5 nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile nitelikli hırsızlık olayıyla ilgili işlem başlattı.
Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 120 vatandaş bilgilendirildi.