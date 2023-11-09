Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Polisi 8 Şahsı Tespit Etti

Kırıkkale'de 7 gün 24 saat esasıyla çalışan siber suçlarla mücadele polisi, internet ortamında dolandırıcılık yapan ve çeşitli suçlar işleyen 8 şahsı tespit etti. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, banka kartını kötüye kullanma, bilişim sistemine sızma, nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de 7 gün 24 saat esasıyla çalışan siber suçlarla mücadele polisi, internet ortamında dolandırıcılık yapan ve çeşitli suçlar işleyen 8 şahsı tespit etti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sanal ortamda çalışmalarını sürdürüyor. Bilişim uzmanlarından oluşan, 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekip, şehir genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında çalışma yürütüyor.

Ekipler, teknik donanım ve altyapı sayesinde terör propagandası, toplumsal taşkınlığa çağrı, yasa dışı bahis, sanal zorbalık, müstehcen içerik ve dolandırıcılık gibi konularda paylaşım yapan şahısları tespit ediyor. 2-8 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, banka kartını kötüye kullanma, bilişim sistemine sızma, nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, 10 dijital materyal inceledi. - KIRIKKALE