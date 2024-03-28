Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı, 7 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Mart'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 102 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 6 nitelikli dolandırıcılık ile bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 9 zanlı hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte 160 vatandaş bilgilendirildi.