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Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü İsber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale'de polis ekiplerince, siber suçlarla mücadele olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İsber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, siber suçlara yönelik çalışmalar sürüyor.

9-15 Kasım tarihleri arasında "bilişim sistemine girme olayı", "banka ve kredi kartının kötüye kullanılması olayı", "nitelikli dolandırıcılık olayı", "nitelikli hırsızlık olayı", "müsthencenlik olayı" gibi çeştli suçlara karıştığı tespit edilen 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, vatandaşlara yönelik 2 ayrı etkinliğin düzenlendiği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Güncel Haberler

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