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Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

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Kırıkkale'de yapılan çalışmalar sonucunda siber suçlarla mücadele kapsamında 16 şüpheli yakalandı ve 11 işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı belirledi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 16 şüpheli yakalandı, 11 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Şubat-6 Mart'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 16 dijital materyali inceleyen ekipler, 8 nitelikli dolandırıcılık, "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 310 vatandaş bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Kırıkkale Güvenlik Hukuk Politika Güncel Haberler

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