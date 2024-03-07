Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 16 şüpheli yakalandı, 11 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Şubat-6 Mart'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 16 dijital materyali inceleyen ekipler, 8 nitelikli dolandırıcılık, "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 310 vatandaş bilgilendirildi.