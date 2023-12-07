Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medya hesaplarında suç unsuru olan 114 kullanıcıyı tespit etti. İncelemeler sonucunda dolandırıcılık, hırsızlık ve bilişim sistemlerine müdahale gibi suçlarla ilgili işlem başlatıldı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında 3 etkinlik düzenlenerek 350 vatandaş bilgilendirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Kasım-6 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 114 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 18 dijital materyali inceleyen ekipler, 8 nitelikli dolandırıcılık, 2 nitelikli hırsızlık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 350 vatandaş bilgilendirildi.