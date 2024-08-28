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Kırıkkale'de Servis Minibüsü Otomobile Çarptı: 11 Yaralı

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Kırıkkale'de servis minibüsünün otomobile arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'de servis minibüsünün otomobile arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D200 kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Y.D. idaresindeki 71 S 0376 plakalı servis minibüsü, H.B.'nin kullandığı 34 KUF 506 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki B.B., B.A., B.A.C. ve G.B. ile servis aracında bulunan M.B., İ.A., V.C.G., C.Ç., Y.U. A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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