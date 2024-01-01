Kırıkkale'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen E.G'nin üzerinde 278,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan E.G'nin üzerinde 278,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.