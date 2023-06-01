Kırıkkale'de sel ve dolu felaketi: Araçlar sürüklendi, evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanakta araçlar sürüklendi, evleri sular bastı ve tarım arazileri zarar gördü. Arazide çalışan vatandaşlar selden son anda kurtulurken suyun bastığı ahırda 20 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak sele dönüştü. Sel suları önüne aldığı bir otomobil ve traktörü sürükleyerek götürdü. Ahırda bulunan 20 koyun telef oldu. Arazide çalışan bazı vatandaşlar da selden son anda kurtuldu. Merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yağışın ardından Aile Sağlığı Merkezi ile bazı bahçeleri su bastı. Danacıobası köyünde de ekili araziler zarar gördü, yollarda hasar oluştu. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresine bağlı ekipleri, iş makinalarıyla selin sürüklediği toprak ve kaya parçalarını yollardan temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Köyde yaşayan Adnan Şengül, yaptığı açıklamada, 20 koyununun telef olduğunu belirterek, "Sel birden inince kıpırdayamadık. Kapıyı açamadık dışarı çıktık, bizi götürecekti. Evden inemedik aşağıya" dedi. Selin traktörü sürüklendiğini ifade eden Hidayet Atasay ise, "Traktörümüz vardı. Dolu yağdı duvarı yardı. 150 civarında yem vardı. İçeri açtık traktörümüzü kurtardık" diye konuştu. Selin şiddetinden canlarını zor kurtardıklarını anlatan Hasan Yılmazer ise, "50 tane direğimizde mahvoldu. Az kalsın sele kapılıp gidiyorduk. Cenabı Allah'ın afeti. Yağmurla başladık dolu ile sonuçlandı. Arabamız garajdaydı, garajı da sel bastı. Sel birden basınca bir anda düştü. Arabamız bu şekilde. Yol falan hiçbir şey kalmadı" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE