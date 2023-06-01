Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyünde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selde araçlar sürüklendi, suyun bastığı ahırda da 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kırıkkale'de sel felaketi: Araçlar sürüklendi, hayvanlar telef oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyünde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selde araçlar sürüklendi, suyun bastığı ahırda da 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kırıkkale'de Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, sele dönüştü. Sel suları önüne aldığı bir otomobil ve traktörü sürükleyerek götürdü. Adnan Şengül'e ahırda bulunan 20 koyunda telef oldu. Arazide çalışan bazı vatandaşlarda selden son anda kurtuldu.

Merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yağışın ardından Aile Sağlığı Merkezi ile bazı bahçeleri su bastı. Danacıobası köyünde de ekili araziler zarar gördü, yollarda hasar oluştu. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresine bağlı ekipleri, iş makinalarıyla selin sürüklediği toprak ve kaya parçalarını yollardan temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Köyde yaşayan Adnan Şengül, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 tane koyununun telef olduğunu belirterek, "Sel birden inince kıpırdayamadık. Kapıyı açamadık dışarı çıktık bizi götürecekti. Evden inemedik aşağıya" dedi.

Selin traktörü sürüklendiğini ifade eden Hidayet Atasay, "Traktörümüz vardı. Dolu yağdı duvarı yardı. 150 civarında yem vardı. İçeri açtık traktörümüzü kurtardık" diye konuştu.

Selin şiddetinden canlarını zor kurtardıklarını anlatan Hasan Yılmazer ise, "50 tane direğimizde mahvoldu. Az kalsın sele kapılıp gidiyorduk. Cenabı Allah'ın afeti. Yağmurla başladık dolu ile sonuçlandı. Arabamız garajdaydı, garajı da sel bastı. Sel birden basınca biranda düştü. Arabamız bu şekilde. Yol falan hiçbir şey kalmadı" şeklinde konuştu.