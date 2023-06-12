Kırıkkale'de sel felaketi: 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucu Kevenli köyünde bulunan ahırda bulunan 21 küçükbaş hayvan sele kapılarak öldü. Ayrıca Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde ve Turhanlı köyünde de sel suları tarım arazilerine zarar verdi.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde sel suları nedeniyle duvarı yıkılan ahırda bulunan 21 küçükbaş hayvan sele kapılarak öldü.

Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağışın ardından köyün içerisinden geçen derenin taşması sonucu sel sularıyla bazı bahçe duvarları yıkıldı. Köydeki bazı ekili araziler ve bahçeler de sel suları altında kalarak zarar gördü. Keskin ilçesine bağlı Kevenli köyünde dağdan gelen sel suları nedeniyle duvarı yıkılan ahırda bulunan 21 küçükbaş hayvanı sele kapılarak öldü. Turhanlı köyünde de kuvvetli yağışın ardından derelerden akan sel, tarım arazilerine zarar verdi. Şiddetli sağanak Sulakyurt ilçesinde de etkili oldu. (DHA)