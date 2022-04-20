Kırıkkale'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kırıkkale'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Kızılırmak kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Kızılırmak kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kadıoğlu Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bulunduğu bölgedeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekipler, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi, Kırıkkale, Kadıoğlu, Yangın, Güncel, Haberler

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