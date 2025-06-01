Kırıkkale'de Satırlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kırıkkale'nin Yenimahalle Plevne Caddesi'nde meydana gelen kavgada E.Ö. satırla, B.S. ise bıçakla yaralandı. E.Ö. hastanede yaşamını yitirirken, B.S. gözaltına alındı.
Kırıkkale'de çıkan satırlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Ö. ile B.S. arasında Yenimahalle Plevne Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.Ö. satırla, B.S. ise bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan E.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli B.S. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel