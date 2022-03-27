Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Ahmet E. idaresindeki 71 BF 737 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Otomobil, su, Güncel, Haberler

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