Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

K.K. idaresindeki 71 ACE 101 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Otomobil, Kayseri, Güncel, Haberler

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