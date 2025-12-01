Kırıkkale'de Saklanan Firari Hükümlü Mutfak Dolabında Yakalandı
Kırıkkale'de, hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., saklandığı mutfak dolabında yakalandı. Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlüyü bir akrabasının evinde tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'yağma' ve 'firar' suçlarından toplam 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K.'nin bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Firari hükümlü, üzerine örtü örterek saklandığı mutfak dolabının içinde yakalandı.
T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Haber: Burak CAN/KIRIKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel