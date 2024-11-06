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Kırıkkale'de 'Sahte Rapor' Operasyonu: 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kırıkkale'de 'Sahte Rapor' Operasyonu: 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Kırıkkale merkezli düzenlenen operasyonda, 3'ü doktor 18 şüpheli, sahte sağlık raporu düzenlemekten gözaltına alındı. Şüphelilerin 300'e yakın sahte raporla 2,5 milyon lira kazandıkları öğrenildi.

KIRIKKALE merkezli 3 ilde düzenlenen 'sahte rapor' operasyonunda gözaltına alınan 3'ü doktor 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Ankara ve İstanbul'da da 1'i doktor 6 şüpheliyi daha yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hazırladıkları 300'a yakın sahte raporla 2,5 milyon liraya yakın gelir elde ettikleri öğrenilirken, firari doktor E.B.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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