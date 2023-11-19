Kırıkkale'de sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldüren şüpheli serbest bırakıldı
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocabaş köyünde sahipsiz bir köpeği av tüfeğiyle vurarak öldüren A.B'nin (71) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kocabaş köyünde sahipsiz bir köpeği av tüfeğiyle vurarak öldüren A.B, dün jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, zanlının köpeğe ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Kaynak: AA / Güncel