Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Güncel
 - Güncelleme:

Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili olduKIRIKKALE Kırıkkale'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

KIRIKKALE Kırıkkale'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti. Kısa süreli yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title