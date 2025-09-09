Kırıkkale'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Kentte akşam başlayan sağanak nedeniyle Osmangazi, Akşemsettin ve Fatih mahallelerinde su baskınları meydana geldi.

Bahçeleri de su basarken, bazı sürücüler, çamurla kaplanan yollarda araçlarıyla mahsur kaldı.

Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yardımcı olarak, yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

Suda mahsur kalan bir kaplumbağa da ekiplerce kurtarıldı.

Yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.