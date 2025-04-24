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Kırıkkale'de Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları ve Anne Kedinin Draması

Kırıkkale'de Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları ve Anne Kedinin Draması
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Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı ve birçok evi su bastı. İtfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederken, boğulan yavru kedisini kurtarmaya çalışan anne kedi duygusal anlar yaşattı.

Kırıkkale'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Osmangazi Mahallesi'nde yaşanan su baskınlarına müdahale etmek için bölgeye gitti. Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü sırada anne kedi, su birikintisinde boğulan yavrusunu ağzına alarak ekiplerin yanına getirdi. Bu sırada itfaiye eri, yavru kediye bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı ancak kedi kurtarılamadı. Anne kedi, itfaiye erinin yavrusuna müdahale ettiği sırada yanından ayrılmadı.

Haber-Kamera: Burak CAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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