Kırıkkale'de Sağanak Yağış Sel Baskınlarına Neden Oldu
Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Osmangazi Mahallesi'nde sel olayına yol açtı. Bazı yollar çamurla kaplanırken, vatandaşlar evlerini su baskınından korumak için çaba harcadı. Belediye ekipleri, bozulan yolların açılması için çalışmalara başladı.
Kırıkkale'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Osmangazi Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel nedeniyle bazı yolları çamur kapladı ve bahçeleri su bastı, bir sürücü otomobiliyle çamur kaplı yolda mahsur kaldı.
Bölgedeki vatandaşlar, müstakil evlerin bulunduğu bölgede sel sularının evlerine girmemesi için çaba harcadı.
Belediye ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel