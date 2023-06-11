Kırıkkale'de Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı: 21 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ve Keskin ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, sele kapılan 21 küçükbaş hayvan telef oldu. Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde etkili olan yağışın ardından köyün içerisinden geçen dere taştı, bazı bahçe duvarları yıkıldı. Köydeki ekili araziler ve bahçeler de zarar gördü.