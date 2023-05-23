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Kırıkkale'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kırıkkale'de sağanak ve dolu etkili oldu

Güncel Haberler

Kırıkkale'de aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde kısa süreli etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve ağaçların altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.

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Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Güncel Haberler

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