Kırıkkale'de kuvvetli yağışın sele dönüşmesiyle dereden taşan sular tarım arazilerine zarar verdi. Merkez ilçeye bağlı Ulaş köyü ve Pazarcık köylerine yağan kuvvetli yağış dereleri taşırdı. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, derenin de taşmasıyla Alparslan Türkeş Bulvarını kapladı.

Kırıkkale'de sağanak sele dönüştü: Dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kuvvetli yağışın sele dönüşmesiyle dereden taşan sular tarım arazilerine zarar verdi.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde yağan yağış, kentin bazı bölgelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Merkez ilçeye bağlı Ulaş köyü ve Pazarcık köylerine yağan kuvvetli yağış dereleri taşırdı. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, derenin de taşmasıyla Alparslan Türkeş Bulvarını kapladı. Bir süre sonra sel sularının çekilmesiyle bulvar yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Bölgede yaşayan Yakup Güreşen, "Pazarcık köyü tarafına yağdı bizim Ulaş köyü tarafında yok. Yukarı tarafa yağan çok şiddetli dolu sel, dere tarafı bu tarata olduğu için bizim buraları bastı. Köprülerin altını tıkadı dal parçaları kütükler. Sebze bahçeleri zarar gördü. Yukarı tarafta da ekin tarlalarında zarar var" dedi.