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Kırıkkale'de Sağanak Sel Felaketi: Anne ve Çocuk Mahsur Kaldı

Kırıkkale'de Sağanak Sel Felaketi: Anne ve Çocuk Mahsur Kaldı
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Kırıkkale'de etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı. Yollar su altında kalırken, evlerinde mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel nedeniyle köprüler yıkıldı ve çalışmalar başlatıldı.

KIRIKKALE'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu, yollar su altında kaldı, bahçelerinde bulunan evlerinde mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale Merkeze bağlı Ahılı köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Ahılı Deresi taşması sonucunda sel meydana geldi. Sel nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı bahçeleri su bastı. Dere üzerinde bulunan köprü ve çevresindeki bahçe duvarları yıkıldı. Sel sularından etkilenen bir bahçedeki evlerinde mahsur kalan anne ve çocuğu Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve derenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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