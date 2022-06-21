Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Haberler

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Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Burak Can - Güncel
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Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

KIRIKKALE'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bahçeler su altında kaldı.

KIRIKKALE'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bahçeler su altında kaldı.

Kent genelinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bahçeler ise su altında kaldı. Etiler ve Osmangazi mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanağın şiddeti vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

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