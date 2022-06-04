Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Haberler

KIRIKKALE'de etkili olan sağanak günyük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış nedeniyle trafiğe kapatılan Millet Bulvarı'ndaki su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.

Kentte etkili olan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Kent merkezinde yağmur sonrası bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapatılan Millet Bulvarı'nda çok sayıda araç mahsur kaldı. Vatandaşlar su birikintilerinde mahsur kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Ayrıca, bulvarda bulunan yaya alt geçidini de su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.