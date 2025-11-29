Kırıkkale'de Sac Levhanın Altında Kalan 2 İşçi Toprağa Verildi

Kırıkkale'de sac levhanın altında kalıp ölen 2 işçi toprağa verildi

KIRIKKALE'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalıp hayatını kaybeden işçiler Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), son yolculuklarına uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana gelen olayda, kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu altında kaldı. Olayın ardından adrese sevk edilen ekipler tarafından 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürülen Atay ve Omay'ın cenazelerini, işlemlerinin ardından aileleri teslim aldı. Atay'ın cenazesi, Nokta Camisi'nde, Omay'ın cenazesi ile Selimözer Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Haber- Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,