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Kırıkkale'de Ramazan Bayramı Trafik Yoğunluğu Artıyor

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Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Kırıkkale-Ankara kara yolunda artan yoğunluk, akşam saatlerinde ve yarın daha da artması bekleniyor. Polis ve karayolları ekipleri, kazalar ve trafik aksamalarını önlemek için önlemler alıyor.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluğun akşam saatleri ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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