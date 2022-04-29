Kırıkkale'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi - Haberler

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Kırıkkale'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

AA - Halil İbrahim İdik - Güncel
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Kırıkkale'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi.

Şehit aileleri de çocuklarının mezarlarını düzenleyerek Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Ramazan Bayramı, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Şehit, Güncel, Haberler

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