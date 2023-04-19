Kırıkkale'de Ramazan Bayramı öncesi gıda üreten iş yerleri denetlendi

Kırıkkale'de gıda kontrol ekipleri Ramazan Bayramı öncesi üretim yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pastane, şekerleme, unlu mamuller, fırın, lokanta, şarküteri ve kasap denetimlerine katılan İl Müdürü Sırrı Yılmaz, bu faaliyetin il merkezi ve ilçelerde yıl boyu devam eden rutin süreç olduğunu aktardı.

Bayramlar gibi belirli dönemlerde denetimlerin daha da sıklaştırdıklarını belirten Yılmaz, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmaları için gerekli özeni gösterdiklerini dile getirdi.