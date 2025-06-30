Kırıkkale'de Polis Memuruna Mukavemet Eden Zanlı Tutuklandı

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Kırıkkale'de 'kasten yaralama' ihbarına giden polis memuruna fiziki mukavemet gösteren K.K., gözaltına alınıp tutuklandı.

Kırıkkale'de, "kasten yaralama" ihbarına giden polis memuruna mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'nde "kasten yaralama" olayı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale eden bir polis memuruna fiziki mukavemet gösterip, yaralanmasına neden olan K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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